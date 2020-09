BitTorrentバージョン2はSHA256対応でよりセキュアに、ハッシュツリーによる効率化も行われている

・関連記事

27TB以上の研究用データセットをBitTorrentで共有する「Academic Torrents」 - GIGAZINE



1億人以上のアクティブユーザーを抱えるP2Pファイル共有のBitTorrentが仮想通貨の「TRON」に買収される、世界最大の分散型エコシステムが誕生 - GIGAZINE



BitTorrentでのダウンロードはなぜ特定されにくいのか? - GIGAZINE



P2P技術で知られるBitTorrentを仮想通貨「TRON」の創業者ジャスティン・サンが買収 - GIGAZINE



アニメーションで感覚的にハッシュ関数「SHA-256」の算出過程を理解できる「SHA-256 Animation」 - GIGAZINE

2020年09月09日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.