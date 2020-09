2020年09月07日 15時00分 ゲーム

任天堂の「スーパーマリオブラザーズ35周年」企画は5カ月も延期されていた可能性



任天堂は2020年9月3日、「スーパーマリオブラザーズ35周年」として、スーパーマリオ64・スーパーマリオサンシャイン・スーパーマリオギャラクシーという3つの歴代3Dマリオを収録したNintendo Switch向けの「スーパーマリオ 3Dコレクション」などのマリオシリーズ各種新作を発表しました。しかし、この「スーパーマリオブラザーズ35周年」は、本来は「2020年4月」に発表される予定だったという疑惑が浮上しています。



Nintendo's Website May Have Revealed That Super Mario Bros. 35th Anniversary Plans Were Delayed by 5 Months - IGN

https://www.ign.com/articles/nintendos-website-may-have-revealed-that-super-mario-bros-35th-anniversary-plans-were-delayed-by-5-months



2020年9月3日、任天堂はファミリーコンピューター版「スーパーマリオブラザーズ」の発売35周年を記念して、2021年3月までにスーパーマリオにまつわるさまざまなキャンペーンやコラボレーションを順次実施すると発表しました。



今年は「スーパーマリオブラザーズ35周年」。キャンペーンやコラボレーション情報をまとめてご紹介。 | トピックス | Nintendo

https://topics.nintendo.co.jp/article/3e2e25a4-e4c6-4655-9b95-e068fbae4db8





発表時点では、スーパーマリオ64・スーパーマリオサンシャイン・スーパーマリオギャラクシーという3つの歴代3Dマリオを収録した「スーパーマリオ 3Dコレクション」、バトルロイヤル型スーパーマリオ「SUPER MARIO BROS. 35」、拡張現実(AR)によって家の中をマリオカートのサーキットにできる「マリオカート ライブ ホームサーキット」、1980年に登場した携帯液晶ゲーム機ゲーム&ウオッチとマリオがコラボした「ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ」、スーパーマリオ 3Dワールドに「フューリーワールド」という新要素が追加されるという「スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド」の5作品が明かされています。



スーパーマリオブラザーズ35周年 Direct - YouTube





この「スーパーマリオブラザーズ35周年」が、当初は2020年4月に発表される予定であったことを示すページがTwitterユーザーのWario64さんにより発見されました。



Super Mario Bros. 35th Anniversary website has an online challenge for Super Mario Maker 2 dated for April 2020, indicating that the Mario announcements may have been delayed by 5 months https://t.co/lnqNfObWBC pic.twitter.com/ooXoLhi6cX — Wario64 (@Wario64) September 6, 2020



このページは「スーパーマリオメーカー 2」の新イベントを告知するもので、「(太平洋標準時で)2020年4月14日午後7時から4月21日午後7時」という開催予定時間とともに、スーパーマリオブラザーズの35周年を記念して35人でNanji Speedrun(ハックンタイムアタック)をプレイするという特別モードが登場する予定であることが記されています。





Wario64さんの投稿後に問題のページは削除されましたが、ウェブアーカイブに保存されたバージョンは以下から見ることができます。



The official home of Super Mario™ – Online Challenge Series

https://web.archive.org/web/20200906143031/https://mario.nintendo.com/challenge/





ゲーム系ニュースメディアのIGNは、2020年3月下旬には「スーパーマリオブラザーズ35周年」としてスーパーマリオ作品がNintendo Switch向けにリマスターされるというウワサが報じられていたため、2020年4月にスーパーマリオブラザーズ35周年が発表される予定だった可能性は高いとしています。



任天堂がスーパーマリオブラザーズ35周年を記念してほとんどすべてのスーパーマリオ作品をNintendo Switch向けにリマスターか - GIGAZINE





「スーパーマリオブラザーズ35周年」が2020年4月から2020年9月に延期された理由は不明ですが、ゲーム系ニュースサイトのIGNは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが原因という可能性を挙げています。