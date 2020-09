NetflixやAmazonが「ストリーミングサービスの自主規制」を行うインドの規則に署名

NetflixやAmazon Prime Videoがインド当局からの検閲に先んじて、コンテンツに自主規制を行う規則「Universal Self-Regulation Code for OCCPs(OCCPのユニバーサル自主規制規則)」に署名したことが明らかになりました。 Online Curated Content Industry Unveils “Universal Self-Regulation Code for OCCPs” (PDFファイル) https://cms.iamai.in/Content/MediaFiles/dcc7639e-9917-4f8f-8ffa-d0e61bd3dc36.pdf 15 Indian streaming platforms, including Netflix, Hotstar, Jio, Amazon agree on self-regulation code | MediaNama https://www.medianama.com/2020/09/223-netflix-hotstar-amazon-iamai-self-regulation/

・関連記事

中国がライブストリーミングによる動画配信に検閲を設ける&国営企業による海外製PCの使用を禁止 - GIGAZINE



「史上最悪の映画」に選ばれたインド映画の知られざる真実とは? - GIGAZINE



「セクシーにバナナを食べるライブストリーミング」が中国で禁止される - GIGAZINE



政府によるインターネット封鎖が11日も続いているインド・カシミールの現状とは? - GIGAZINE



ロシアが「国内のインターネットを国外から切り離す」実験を行う予定 - GIGAZINE



TikTokを含む59個の中国製アプリがインドで使用禁止へ - GIGAZINE

2020年09月07日 14時45分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.