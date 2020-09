和風だしの旨味がギュッと濃縮されたスープをぶっかけて食べる「明太子とサーモンの3種出汁パスタ」などを食べてみた

ファーストキッチン及びウェンディーズ・ファーストキッチンから北海道産秋鮭のスモークサーモンを使った和風生パスタ「 アボカドとサーモンの柚子こしょうクリーム 」「 サーモンと大葉の豆乳クリーム 」「 明太子とサーモンの3種出汁パスタ 」が登場しました。薫香と旨味をぎゅっと閉じ込めたスモークサーモンがメインのパスタを、それぞれ味わってみました。 和風クリームパスタ&新感覚“味変”スープパスタ新登場! - Wendy's x First Kitchen https://wendys-firstkitchen.co.jp/news/?nwid=750 和風クリームパスタ&新感覚“味変”スープパスタ新登場! - First Kitchen https://www.first-kitchen.co.jp/news/?nwid=749 目当ての和風生パスタ全3種はファーストキッチンとウェンディーズ・ファーストキッチンのどちらでも提供されています。今回はウェンディーズ・ファーストキッチンにやってきました。

2020年09月04日 12時07分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

