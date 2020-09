2020年09月04日 12時30分 メモ

Appleは「持ち物検査の時間も従業員に給料を支払うべきか否か」で7年も訴訟を続けている



Appleが運営する実店舗のApple Storeでは、従業員が製品を盗んでいないかチェックするために持ち物検査を実施しており、この持ち物検査は場合によっては45分にもおよぶそうです。この持ち物検査の間にAppleが従業員に給料を支払っていないということに不満を持った従業員らが集団訴訟を提起。この「持ち物検査時に給料を支払うか否かが問われる訴訟」は、2013年から続いており、7年にもわたり法廷で争いが続いています。



Apple owes retail workers for time spent in security screenings- 9th Circuit | Business Information & News | Westlaw Today

https://today.westlaw.com/Document/I7ef8d390ed5911ea96bbc6057616c2a8/View/FullText.html



Apple owes retail workers for time spent in security screenings- 9th Circuit - Reuters

https://www.reuters.com/article/employment-apple/apple-owes-retail-workers-for-time-spent-in-security-screenings-9th-circuit-idUSL1N2FZ1OW



Bag search case: Apple again loses, must pay staff for time - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/09/03/apple-store-bag-search-case/



AppleはApple Storeの従業員が勤務を終えて店舗を立ち去る際や、休憩時間に店舗を離れる際に、持ち物検査を実施しています。この持ち物検査は通常10~15分ほどで済みますが、場合によっては最大で45分もかかるそうです。この持ち物検査の時間は就労時間には含まれていないため、一部の従業員から不満を集めていました。そのため、Apple Storeの従業員たちが「持ち物検査の時間分も給料を支払うべき」として、2013年10月にAppleに対する集団訴訟をカリフォルニア州地方裁判所に提起しました。





過去、Amazonの倉庫で働く従業員が起こした訴訟では、最高裁判所が「倉庫作業員はセキュリティチェックを行う目的で雇用されたわけではないため、セキュリティチェックは仕事の一部として認められない」として、Amazonは従業員のセキュリティチェック時に給料を支払う必要はないという判決を下しました。この判例に基づき、2014年には訴訟を起こしたApple Store従業員側の訴えが棄却されました。



これに対して従業員側は判決に不服を申し立て、カリフォルニア州最高裁判所に上告。カリフォルニア州最高裁判所は従業員側の主張を認め、カリフォルニア州地方裁判所の判決を破棄しました。



Appleに「従業員が持ち物検査を受けている時間も勤務中として給料を払うべき」と裁判所が命令を下す - GIGAZINE



by Niels Epting



カリフォルニア州最高裁判所は差し戻し判決を下したため、この訴訟は改めてアメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所で審理されることとなっていたのですが、ここでも「Appleはシフトの終わりに実施した持ち物検査の時間分の給料を、カリフォルニアのApple Storeで働く1万2000人以上のスタッフに支払わなければいけない」という判決が下されました。今回の判決でもカリフォルニア州最高裁判所の判決に従い、持ち物検査に費やされた時間はカリフォルニアの州法に則り給料が支払われるべきと判断されています。



Appleの持ち物検査に関する訴訟はうまくいけばこのまま終わりを迎える可能性があります。なお、Appleによると2020年時点ではApple Storeの従業員に対する持ち物検査はほとんど行われていません。しかし、Appleはこの訴訟を続ける姿勢とのことで、9to5Macは「Appleが法廷で争いを続けることを選択したことは非常に不可解です」としています。