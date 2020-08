2020年08月25日 17時00分 ネットサービス

Amazonのオーディオブックサービス「Audible」が安価な聴き放題プランを開始



プロのナレーターによる本の朗読をアプリで聴くことができるサービス「Audible」は、以前から展開していた聴き放題プランの月額料金を安く抑えたプラン「Audible Plus」を新たに展開することを発表しました。



All-You-Can-Listen Membership Option, Audible Plus, Rolls Out in Preview | About Audible

https://www.audible.com/about/newsroom/all-you-can-listen-membership-option-audible-plus-rolls-out-in-preview/





Amazon’s Audible Debuts Cheaper Service With Hollywood Stars - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-24/amazon-s-audible-debuts-cheaper-service-led-by-hollywood-stars



Audibleが以前から日本で展開しているのは月額1500円のサービスで、さまざまなジャンルの本の朗読が聴き放題になるほか、毎月1冊無料でオーディオブックを購入できる特典がついています。新たに展開される「Audible Plus」は既存のプランよりも月額料金が安くなり、1万1000以上のオーディオブックやポッドキャストが聴き放題になるサービスとなっています。





Audibleが複数のコンテンツを月額会員制で提供するのは初めての試みで、Audibleのコンテンツ担当責任者であるレイチェル・ギアザ氏は 「この試みはオーディオブックのルネッサンスのような瞬間であり、私たちはその最前線に立ちたいと思っています。」と語りました。



Audible PlusはAudibleアプリの他、Alexa対応端末やAmazon Fireシリーズのタブレットでも利用可能。なお、価格が安くなる分、既存のプランにあった「オーディオブックが毎月1冊無料で購入できるサービス」はAudible Plusでは使用不可となります。



記事作成時点では、日本におけるAudible Plusのサービス開始時期は未定となっています。アメリカでは2020年8月24日からAudible会員向けにAudible Plusのサービスを展開しており、会員登録をしていないユーザーには2020年8月27日からサービスを展開する予定とのこと。アメリカでのAudible Plusの月額料金は7.95ドル(約840円)となっています。