AppleがVRスタートアップの「Spaces」を買収、AR・VR製品の開発に参加する可能性も

Spacesは ドリームワークス・アニメーション の元従業員らによって設立されたVRスタートアップであり、ゲームセンターのような ロケーションベースのVR体験を提供 してきました。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによってVRゲームセンターは閉鎖を余儀なくされ、Spacesは苦しい状況に陥っていたとのこと。 2020年6月の時点で、SpacesのCEOであるShioraz Akmal氏は「COVID-19は私たちにとって津波のように感じられました」と、海外メディアのProtocolに 語っています 。Spacesは従業員の解雇や少額のローンを借り入れるなどしていたほか、 VR空間からZoom会議に参加できるVRアプリをリリース するなどしていました。 最終的にSpacesはAppleに買収されたと報じられているわけですが、Spacesの開発チームがAppleのAR・VR開発チームにそのまま参加するのかどうかは不明です。しかし、Appleは高解像度ディスプレイや高性能なスピーカーシステムを搭載したVRヘッドセットを開発中とウワサされており、BloombergはAppleのVRヘッドセットが2021年に発表され、2022年に発売されるのではないかと報じています。 Apple Team Working on VR and AR Headset and AR Glasses - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-19/apple-team-working-on-vr-and-ar-headset-and-ar-glasses

2020年08月25日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

