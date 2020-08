なぜイングランドでは数世紀にわたりオックスフォード大学とケンブリッジ大学以外の大学が設立されなかったのか？

by llee_wu ヨーロッパでは中世から近世にかけて多くの大学が設立されましたが、 グレートブリテン島 の3分の2を占める イングランド では、19世紀初めまで オックスフォード大学 と ケンブリッジ大学 の2校しか大学がない状況が続きました。一体なぜこのような複占が続いたのかについて、歴史学者の ウィリアム・ホワイト 氏が解説しています。 The Medieval University Monopoly | History Today https://www.historytoday.com/miscellanies/medieval-university-monopoly

・関連記事

ヨーロッパにおける「魔女や魔術」の概念は中世の権力者が作って民衆に布教したものだと研究者が指摘 - GIGAZINE



中世ヨーロッパの教会に刻まれている「科学と宗教」の意外ともいえる関係とは - GIGAZINE



中世ヨーロッパの物価をまとめたリスト - GIGAZINE



「死に至ることもある毒」に汚染された本が大学の図書館から見つかる - GIGAZINE



16世紀の本から「中世ヨーロッパのメガネ跡」が見つかる - GIGAZINE



産業革命が起こる前は労働時間が現代よりもずっと短かった - GIGAZINE



2020年08月24日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.