史上最悪の「政治を裏で牛耳ろうとした黒幕」を歴史学者が語る

政治の指導者に対して、あたかも国のために助言をしているように見せかけ私腹を肥やす、政治を裏で操ろうとする者が過去に何人も存在していました。富のため、権力のために政治を牛耳ろうとした黒幕の中でも、最も最悪なのは誰なのかを歴史学者たちが語っています。 Who is History’s Worst Political Adviser? | History Today https://www.historytoday.com/archive/head-head/who-history%E2%80%99s-worst-political-adviser オックスフォード大学の世界史教授であるピーター・フランコパン氏は、ビザンツ帝国の ニケフォリツィス を挙げています。フランコパン氏は「11世紀後半のビザンツ帝国では、あまりにも賢くて狡猾な顧問が社会を二極化させ、経済を破壊へと導きました」と語りました。

・関連記事

独裁者たちの最期、カダフィらはどのように生きて終わりを迎えたか - GIGAZINE



歴史的に国家は人命より経済を優先してきたという指摘 - GIGAZINE



サイコパスやナルシストほど権力を握りやすいのはなぜなのか?どうすれば「真のリーダー」を生み出せるのかまとめ - GIGAZINE



世界の政治家・公務員がどのくらい汚職しているかを可視化するとこんな感じ - GIGAZINE



歴史上のさまざまなデマを集めた「デマ博物館」が公開中、中世から21世紀までのあらゆるデマを一気に読むことが可能 - GIGAZINE

2020年07月06日 08時30分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.