ダンスゲーム用コントローラーでキングダムハーツの難敵セフィロスを撃破

ディズニー作品とファイナルファンタジー作品が共演する世界観が特徴のキングダムハーツシリーズは、2019年2月に シリーズ累計販売本数は3000万本を突破 した人気作品です。そんなキングダムハーツの記念すべき1作目では、 ファイナルファンタジーVII の人気キャラクターである セフィロス がゲーム中でも屈指の難敵として登場するのですが、このセフィロスをダンスゲーム用のコントローラーであるダンスパッドを使ってクリアするという猛者が現れました。 Streamer Dances Sephiroth To Death In Kingdom Hearts https://kotaku.com/streamer-dances-sephiroth-to-death-in-kingdom-hearts-1844751938 ゲームの歴史の中で最も撃破困難なボス としても挙げられるキングダムハーツのセフィロスですが、そんな強敵にダンスゲーム用のコントローラーであるダンスパッドを使って勝利したのがゲーム配信者の SarahKey さん。同氏がダンスパッドを使ってセフィロスを倒した様子を収録したツイートは、記事作成時点で8000回以上いいねされ、2000回以上リツイートされています。

2020年08月18日 19時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

