2020年08月18日 17時00分 ハードウェア

Appleが独立業者による修理プログラムをMacにも拡大



Appleは自社製PCのMacを対象に、Apple以外の独立した業者でも修理サービスを提供できるようにする「独立系修理プロバイダープログラム」を公表しました。これまでMacユーザーはAppleまたは正規サービスプロバイダーを利用してAppleに直接Macを修理してもらう必要がありましたが、Apple以外の業者からもMacの修理サービスを受けることが可能になります。



Apple expands independent repair shop program to Mac computers - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-apple-repair/apple-expands-independent-repair-shop-program-to-mac-computers-idUSKCN25D1F7



Apple's Chief Operating Officer announced that the Independent Repair Program has now expanded to cover Macs - Patently Apple

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/08/apples-chief-operating-officer-announced-that-the-independent-repair-program-has-now-expanded-to-cover-macs.html



Appleは2019年からApple Storeおよび正規サービスプロバイダー以外の独立した修理業者でもApple製品を修理できる「独立系修理プロバイダープログラム」をスタートさせていましたが、対象はiPhoneのみでした。



Appleがサードパーティーの修理業者にも正規の部品&修理ツールを供給 - GIGAZINE





Appleが独立系修理プロバイダープログラムの対象をMacにも拡大させたのは、Macの売上増が背景にあると考えられています。2020年3月ごろから多くの人々がリモートワークに移行したことにより家庭用PCの販売台数が増加したことに伴い、AppleのMacも2020年第3四半期の売上高が前年比21.6%増の70億7900万ドル(約7400億円)に達しました。また、調査会社IDCの報告によると、Macの市場シェアが6.3%から7.7%に拡大したとのことです。



Appleの最高執行責任者(COO)であるジェフ・ウィリアムズ氏は「デバイスの修理が必要になったとき、安全で信頼性の高いソリューションを利用できるようにしたいと考えました。また、そこで今回、過去1年に追加した数千の修理拠点に加えて、修理プログラムの裾野を広げることにしました。便利で信頼できる修理体験をMacユーザーに提供できることを楽しみにしています」とコメントしました。



Appleの独立系修理プロバイダープログラムは修理権団体からの数年にわたる抗議を受けて実現されたものです。プログラムに参加した修理業者には、AppleからMacを修理・診断するための技術に加え、Mac修理用のApple純正パーツやツール、マニュアルなどが提供されます。





労働者擁護を目的とする非営利組織Public Research Interest Groupの修理権責任者ネイサン・プロクター氏は「Macの修理サービス拡大は歓迎しますが、プログラム参加の条件が一部の店舗には負担が大きいものになっています」と指摘しました。正規以外の修理業者が独立系修理プロバイダープログラムに参加する場合、Appleによる非通知の監査および検査に同意し、プログラムから脱退した後も最長5年間修理工場の検査を受ける必要があるとのこと。また、Appleは修理業者に対し、顧客に関する情報を共有することも要求しています。



AppleはMacを対象とした独立系修理プロバイダープログラムをアメリカで開始し、続いてカナダやヨーロッパでもプログラムを拡大すると発表しています。