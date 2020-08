日本の田舎にある謎のソニックの像が改修されたと海外で話題に

三重県伊賀市の山道沿いに存在する「誰が設置したのか不明な謎のソニック像」がいつの間にか改修されピカピカになったと、海外のソニックファンやゲームメディアに取り上げられ話題となっています。 Mysterious Sonic the Hedgehog statue polished and restored - Polygon https://www.polygon.com/2020/8/10/21362004/sonic-the-hedgehog-statue-japan-restored-who-did-it 話題となっているのは、三重県伊賀市にあるセガの人気キャラクターである ソニック・ザ・ヘッジホッグ の像。

・関連記事

2020年08月11日 20時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

