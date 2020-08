歴代ガンダムパイロットが地球の人々へ呼びかけるスペシャル映像公開

新型コロナウイルスの感染拡大をはじめとした苦境が続く世界に向けて、「いまを乗り越える」力を呼び覚ますべく、歴代ガンダムパイロットたちが呼びかけるスペシャル映像「 Message from GUNDAM “BEYOND” 」が公開されました。 Message from GUNDAM “BEYOND” - YouTube © 創通・サンライズ スペシャル映像は、『機動戦士ガンダム』のアムロ・レイ、シャア・アズナブルによる呼びかけに、バナージ・リンクス(『機動戦士ガンダムUC』)、三日月・オーガス(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』)、刹那・F・セイエイ(『機動戦士ガンダム00』)、ヒイロ・ユイ(『新機動戦記ガンダムW』)、カミーユ・ビダン(『機動戦士Ζガンダム』)、ハサウェイ・ノア(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』)が応えるもの。 BGMとしては『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の劇中歌が用いられているほか、ガンダム40周年テーマ曲であるLUNA SEAの「THE BEYOND」も用いられています。ここには、これまで長きにわたり人類の悲しみや愚かさをテーマにしつつ、決して失われない希望を常に描き続けた「ガンダム」だからこそ伝えられるメッセージが込められているとのこと。

2020年08月05日 13時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

