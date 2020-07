2020年07月21日 17時00分 ハードウェア

Samsung製Blu-rayプレイヤーに「クラッシュして無限再起動ループに突入する不具合」が発生、原因はなんだったのか?



2020年6月中旬ごろ、「Samsung製のBlu-rayプレイヤーが不具合を起こし、無限に再起動を繰り返すようになってしまった」との報告が世界中で相次ぎました。Samsungの調査により、この問題は「Blu-rayプレイヤーが自動でダウンロードしたXMLファイル」が原因だったことが判明したとのことです。



Here's why your Samsung Blu-ray player bricked itself: It downloaded an XML config file that broke the firmware • The Register

https://www.theregister.com/2020/07/18/samsung_bluray_mass_dieoff_explained/





Samsung Blu-ray Player boot loop caused by a single XML file - SlashGear

https://www.slashgear.com/samsung-blu-ray-player-boot-loop-caused-by-a-single-xml-file-19629569/



今回、クラッシュして無限に再起動が繰り返される問題が起こったのは、2015年に発売された一部のSamsung製Blu-rayプレイヤーでした。このBlu-rayプレイヤーはインターネットに接続してNetflixなどを視聴することもできたそうで、不具合が発生したのはいずれもインターネットに接続していたBlu-rayプレイヤーだったとのこと。





実際にBlu-rayプレイヤーが無限再起動ループに陥ってしまった様子は、以下のムービーを見るとわかります。



Samsung blu-ray player not working or reboots itself - YouTube





映されているのは2015年に生産されたSamsungのBlu-rayプレイヤー。





このBlu-rayプレイヤーはディスプレイに接続されており……





起動してメニュー画面が表示されました。





しかし、いきなり画面がブラックアウトして再起動が始まってしまいます。





再び画面がつきましたが……





またブラックアウト。一度問題が発生すると、これを延々と繰り返すようになってしまうとのこと。





この問題は、インターネットに接続されていた一部のSamsung製品でのみ確認されており、世界で数千台ものBlu-rayプレイヤーがクラッシュと再起動のループを起こしていたとのこと。インターネット上では「HTTPS証明書のエラーが原因ではないか」との推測もありましたが、Samsungによる調査の結果、この不具合は「SamsungのサーバーからダウンロードされたXMLファイル」が原因だったことが判明しました。



多くのインターネットに接続可能なデバイスと同様に、Samsung製のBlu-rayプレイヤーもユーザーのアクティビティを記録し、Samsungの製品やサービス向上に役立てるためにデータを送信しています。もちろん、ユーザーデータの送信にはユーザーの許可が必要です。しかし、Samsung製のBlu-rayプレイヤーではユーザーがデータの送信を許可したかどうかにかかわらず、データ送信システムに関連するXMLファイルの最新版を、Samsungのサーバーから定期的にダウンロードしているそうです。



今回の問題は、インターネットからダウンロードしたXMLファイルを古いBlu-rayプレイヤーのファームウェアが適切に処理できず、メインソフトウェアがクラッシュすることで発生していました。問題のXMLファイルはBlu-rayプレイヤーが起動してすぐに読み込まれるため、「再起動」→「XMLファイルの読み込み」→「クラッシュ」→「再起動」→「XMLファイルの読み込み」→「クラッシュ」のループが発生してしまったとのこと。



Samsungの製品に詳しい「グレイ」と名乗った匿名の人物は、XMLファイルをダウンロードする際にSamsungがユーザーに許可を取らず、自動でダウンロードする設定になっていた点が問題だと指摘。また、起動するたびにダウンロードされたXMLファイルを無条件に読み込もうとする仕組みについても、「途方もなくバカなアイデア」だと述べています。





2020年6月27日の時点でSamsungは問題のXMLファイルを修正したため、新たにBlu-rayプレイヤーに不具合が出ることはありません。しかし、すでに無限再起動ループに入ってしまったBlu-rayプレイヤーを修正することは困難だそうです。



Blu-rayプレイヤーは起動してすぐに問題のXMLファイルを読み込んでクラッシュしてしまうため、Blu-rayプレイヤーをファームウェアのアップデートによって修正することはできません。また、USBドライブの接続などでも修正はできないそうで、直接プレイヤーのフラッシュメモリから問題のXMLファイルを削除するしか修正する方法はないとのこと。



Samsungは不具合が発生したBlu-rayプレイヤーを持つユーザーに対し、無償修理サービスを提供しています。



Solved: Re: Blu-ray player power cycling whenever plugged ... - Page 136 - Samsung Community - 1278935

https://us.community.samsung.com/t5/Home-Theater/Blu-ray-player-power-cycling-whenever-plugged-in/m-p/1285080#M14987