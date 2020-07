CIAがコピー機メーカーの「ゼロックス」と協力してソ連大使館の機密文書を盗み見た方法とは？

西側諸国の資本主義・自由主義陣営と東側諸国の共産主義・社会主義陣営が激しく対立した 冷戦 下では、各国の諜報機関が敵陣営の情報を収集するために暗躍していました。アメリカの諜報機関である 中央情報局(CIA) はコピー機メーカーの ゼロックス と協力して、 ワシントンD.C. にあった ソビエト連邦(ソ連) 大使館の機密文書を盗み見ていたとのことです。 Spies in the Xerox Machine - Electrical Strategies https://electricalstrategies.com/about/in-the-news/spies-in-the-xerox-machine/ アメリカは冷戦下において、偵察機やエージェントなどさまざまな手段を用いて相手側の情報収集を行っていました。その中でもゼロックスと手を組んで行われた秘密作戦は、かなり大きな効果を挙げた可能性があるとのこと。

2020年07月20日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

