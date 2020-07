マリオをレゴブロック上で動かして遊ぶ「レゴスーパーマリオ」を実際に遊んでみた

・関連記事

「レゴスーパーマリオ」2020年8月1日発売決定&予約受付開始、拡張コース2種の存在も判明 - GIGAZINE



マリオを現実世界のレゴ製ステージで動かして遊ぶ「レゴスーパーマリオ」 - GIGAZINE



任天堂とLEGOがパートナーシップを締結、レゴブロックマリオが誕生か - GIGAZINE



レゴブロックがほぼ絶対零度の環境で優れた断熱材として機能すると判明、実験装置や量子コンピューターへの応用も - GIGAZINE



LEGOが世界最大のファンコミュニティ&マーケットプレイスだったBrickLinkを買収 - GIGAZINE



レゴで作ったブロックの世界がAR空間で動き出す「Hidden Side」をLEGOが発表 - GIGAZINE



2020年07月04日 23時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.