NINTENDO64のゲームを解像度最大8倍にしてプレイできるエミュレーターが登場、プレイムービーも公開中

「 RetroArch 」は NINTENDO64 のゲームを最大8倍の解像度でプレイできる ゲームエミュレーター です。解像度を上げる機能は2020年6月のアップデートで追加されたものですが、RetroArchでは有志によりゲーム画面を鮮明にするMODも製作されており、一部のPlayStation向けゲームもきれいな画面で遊べるようになっています。 paraLLEl N64 – Low-level RDP upscaling is finally here! – Libretro https://www.libretro.com/index.php/parallel-n64-low-level-rdp-upscaling-is-finally-here/ RetroArch https://www.retroarch.com/ NINTENDO64本来の解像度は256×224~640×480ほど。RetroArchではNINTENDO64のゲームをプレイする際に解像度を2倍・4倍・8倍にすることが可能なので、例えば解像度256×224のゲームは2倍で512x448、4倍で1024×896、8倍で2048×1792の解像度で楽しむことができます。なお、最大となる8倍の解像度でゲームをプレイするためにはGPUメモリが最低5~6GB必要です。 以下は解像度4倍のスーパーマリオ64。

2020年07月04日 22時30分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

