MITが出版社エルゼビアとの契約交渉を終了、研究成果をオープン利用するための枠組みに沿った提案がなかったため

「MIT Framework for Publisher Contracts」はMIT図書館が2019年10月に定めた枠組みで、「研究により得られた成果や資料はオープンな状態で共有することによって知識の発展につながり、やがては世界的な課題への取り組みに活かされることになる」という発想が根底に存在します。その上で「研究成果と成果を広めることは学者と所属機関が管理するべきである」という包括的な原則のもと、研究成果が可能な限り多くの人に公開され、公平に利用できるようにするとともに、MITのコミュニティに対しても価値のあるサービスを提供するものであることを目指しています。 学術誌の出版社として知られるエルゼビアとの新たな契約において、MITはエルゼビアに「MIT Framework for Publisher Contracts」に沿った内容を求めてきましたが、エルゼビアは要求を満たす提案を出すことができなかったため、契約交渉は終了になったとのこと。

研究成果をオープンに使えるようにするため定められた「MIT Framework for Publisher Contracts」に沿った提案がなされなかったとして、マサチューセッツ工科大学(MIT)が、学術出版社エルゼビアとの新たな学術誌に関する契約交渉を終了しました。 MIT, guided by open access principles, ends Elsevier negotiations | MIT News http://news.mit.edu/2020/guided-by-open-access-principles-mit-ends-elsevier-negotiations-0611

2020年06月12日 12時15分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

