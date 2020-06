2020年06月11日 15時00分 メモ

200万人にNetflixなど複数の有料ストリーミングサービスへ安く接続できる手段を提供していたグループが検挙される



NetflixやAmazon Prime Video、HBOなどのストリーミングサービスに対する違法なアクセス手段を提供し、大規模な著作権侵害を行ったとして、容疑者11名が逮捕されました。グループは50台以上のサーバーを運用し、200万人以上にサービスを提供していたとのことです。



Eurojust supports new major crackdown on fraud with pay TV

http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-06-10.aspx





Illegal Netflix, Amazon Streamers Cut Off After European Arrests - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-10/illegal-netflix-amazon-streamers-cut-off-after-european-arrests



犯罪組織は主にスペインを拠点として活動し、ストリーミングサービスの通信を盗み見ることで、市場価格を大幅に下回る価格で顧客にコンテンツを視聴させていました。活動は2014年にスタートし、ポーランドに設置したサーバーでPayPalや暗号資産、銀行振込を用いた決済を処理していました。





スペイン当局は2019年から、スポーツイベント番組の違法販売とマネーロンダリングの両面から捜査を開始し、有料ストリーミングサービスへの違法アクセスへと範囲を拡大。スウェーデン当局は2017年から捜査を行っており、今回、スペイン、スウェーデン、デンマーク、ドイツの当局により一斉検挙が行われるに至りました。



捜索対象となったのはヨーロッパ各国にある15カ所の拠点。スペイン、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ポーランド、フランス、オランダ、ベルギー、チェコで合計50台のサーバーが停止されたほか、高級車や宝石、現金、暗号資産など合わせて480万ユーロ(約5億8400万円)が押収されており、さらに110万ユーロ(約1億3300万円)が残された銀行口座も凍結されたとのこと。5年強の活動で稼いだ額は1500万ユーロ(約18億2500万円)に上るとみられています。



こうした違法ストリーミング視聴はヨーロッパ全体で問題となっており、EUの専門組織である欧州司法機関や欧州刑事警察機構などと各国の捜査当局・司法当局が協力して対応を進めています。2019年8月に摘発された「jetflicks」はこの種のサービスの1つでした。



「Netflixっぽい海賊版配信サイト」では本家Netflixよりはるかに多くの作品が配信されていた - GIGAZINE





2019年3月の事例では、スペイン、デンマーク、イギリスの共同捜査で5人が逮捕され、66台のサーバーが停止となりました。この組織は2013年から活動していて800万ユーロ(約9億7300万円)を稼いだと報じられています。



Fraud in Spain: Spanish police bust Europe’s largest illegal TV streaming service | News | EL PAÍS in English

https://english.elpais.com/elpais/2019/03/22/inenglish/1553254400_977205.html



また、2019年9月には200台のサーバーがオフラインになり、違法なサブスクリプションに利用されていたPayPalアカウント約150件が凍結されています。



Police across Europe raid illegal streaming service platforms

https://www.broadbandtvnews.com/2019/09/18/police-across-europe-raid-illegal-streaming-service-platforms/



映像ストリーミングサービスの料金は、ヨーロッパでもケーブルテレビに比べれば安い設定になっているとのことですが、単一のサービスで自分の見たいコンテンツがカバーされていないケースがあり、複数契約すると結局は高くなってしまうということで、こうした違法サービスを利用するユーザーが多数出ているものと考えられています。