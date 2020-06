Facebookが未成年者を狙った性犯罪者を捕まえるためにFBIのハッキングに協力していた

by www.thoughtcatalog.com FacebookなどのSNSは人と人がつながるための便利なツールですが、時には悪意を持った人物がSNSプラットフォームを悪用し、詐欺や脅迫などを行うこともあります。長年にわたってFacebook上で未成年のユーザーを脅迫し、性的な画像やムービーを収集していた性犯罪者を逮捕するため、FacebookがFBIのハッキングに協力していたことが判明しました。 Facebook Helped the FBI Hack a Child Predator - VICE https://www.vice.com/en_us/article/v7gd9b/facebook-helped-fbi-hack-child-predator-buster-hernandez

2020年06月11日 20時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

