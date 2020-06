Wikipediaは2019年にGoogle検索経由のアクセス数を30億件も失う

IT関連の調査企業である SimilarWeb が、「Wikipediaは2019年にGoogle経由の オーガニック検索 に由来するアクセス数を30億件も失った」と報告しています。 How Wikipedia Lost 3 Billion Organic Search Visits To Google in 2019 | Hacker Noon https://hackernoon.com/how-wikipedia-lost-3-billion-organic-search-visits-to-google-in-2019-qz6630u6 Wikipediaは2001年に設立されて以来、世界中の人々が使用するオンライン百科事典として、多くの情報をストックしてきました。Wikipedia上に存在する情報が増え続けているのに対して、Wikipediaを訪問するユーザーのアクセス数は、近年減少し続けています。WikipediaへのPCからのアクセス数は月間PVは22億件ありましたが、2020年1月には19億件まで減少(14%の減少)しました。

2020年06月11日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

