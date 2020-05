2020年05月26日 10時37分 メモ

WHOが新型コロナ治療薬として期待されていた「ヒドロキシクロロキン」の研究を一時停止へ



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬になると期待されていたヒドロキシクロロキンの臨床試験を世界保健機関(WHO)が一時停止することが判明しました。この決定は、世界規模の研究で「ヒドロキシクロロキンを服用している人は死亡と心疾患のリスクが高くなる」という結果が示されたことを受けてのものだとみられています。



WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 25 May 2020

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-may-2020





WHO halts hydroxychloroquine trial for coronavirus amid safety fears | World news | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/who-world-health-organization-hydroxychloroquine-trial-trump-coronavirus-safety-fears



Coronavirus: WHO pauses trial of hydroxychloroquine amid safety concerns

https://www.cnbc.com/2020/05/25/coronavirus-whos-solidarity-trial-is-pausing-tests-for-hydroxychloroquine-amid-safety-concerns.html



抗マラリア薬として1950年代半ばからアメリカで使用されているヒドロキシクロロキンは、2020年3月19日にトランプ大統領がCOVID-19の「ゲームチェンジャーである可能性がある」と発言したことで注目が集まりました。その後、アメリカではヒドロキシクロロキンとリン酸クロロキンについて緊急使用許可が出されましたが、2020年5月22日に発表された査読済み論文で、ヒドロキシクロロキンが入院患者の死亡リスクと心臓不整脈リスクを著しく増加させることが示されました。



新型コロナ治療薬が入院患者の死亡・心疾患リスクを増加させていたという調査結果 - GIGAZINE





論文発表後に行われたWHOの記者説明会で、WHOのテドロス・アダノム事務局長は、安全性の懸念からCOVID-19治療薬としてのヒドロキシクロロキンの研究を一時停止したことを発表。テドロス事務局長によると、記事作成時点でWHOが関与するヒドロキシクロロキンの臨床試験は独立執行機関によってレビュー中であるとのこと。



「このレビューは、これまでにWHOが連帯した試験、特定のランダム化比較試験からデータを集め、この薬の潜在的な有益性と危険性を評価する予定です。データ安全性モニタリング委員会によって再評価されるあいだ、独立執行機関は一時的にヒドロキシクロロキンの試験を停止しています」とのこと。



"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020



また、テドロス事務局長は「この懸念はCOVID-19患者に対してヒドロキシクロロキンやクロロキンを投与することに関連するものです。自己免疫疾患やマラリアに対しての薬の利用は、これまで通り一般的には安全だと認められていることを繰り返し述べたいと思います」と語りました。



なお、トランプ大統領は5月18日に、1週間半にわたって毎日ヒドロキシクロロキンを服用していたことを明かしました。トランプ大統領は新型コロナウイルスに感染していませんが、最前線で感染症に対応している人から「予防的にヒドロキシクロロキンを服用している」と書かれた手紙を受け取り、服用を開始したとのこと。記者から「ホワイトハウスの医師が推奨したのですか?」と聞かれたトランプ大統領は「医師に尋ねてみてください」と返しました。