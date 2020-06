2020年06月04日 10時05分 メモ

WHOが新型コロナ治療薬としてヒドロキシクロロキンの研究を再開



「服用すると死亡と心疾患のリスクが高くなる」という理由で一時停止されていた、世界保健機関(WHO)による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬としてのヒドロキシクロロキンの研究が再開されることが明らかになりました。



WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 03 June 2020

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---03-june-2020





WHO resumes coronavirus trial on hydroxychloroquine after examining safety issues

https://www.cnbc.com/2020/06/03/world-health-organization-resumes-coronavirus-trial-on-malaria-drug-hydroxychloroquine-after-safety-concerns.html



WHO resumes hydroxychloroquine study for Covid-19

https://www.statnews.com/2020/06/03/who-resuming-hydroxychloroquine-study-for-covid-19/



ヒドロキシクロロキンは抗マラリア薬として使用されており、新型コロナウイルス感染症の治療薬としても注目されていました。しかし、副作用により死亡リスクと心臓合併症のリスクが大幅に増加する可能性があるとして、2020年5月25日(月)にWHOがヒドロキシクロロキンの研究を一時停止すると発表。



研究の一時停止はヒドロキシクロロキンが持つ潜在的な有益性と危険性を評価するためのもので、2020年6月3日(水)に発表されたWHOのテドロス・アダノム事務局長のコメントにおいて研究の再開が明らかになりました。テドロス事務局長は「データ安全性モニタリング委員会がデータをレビューした結果、利用可能なデータに基づき、委員会のメンバーは『試験を変更する理由はない』と勧告しました。データ安全性モニタリング委員会は、試験中のすべての治療薬の安全性を引き続き注意深く監視しています」とコメントしています。



Based on available data, the #COVID19 Solidarity Trial Data Safety & Monitoring Committee recommended there are no reasons to modify the trial protocol. The Executive Group endorsed the continuation of all arms of the Trial, including the use of hydroxychloroquine. https://t.co/r88DVEvZ3j pic.twitter.com/cYITShxcE7 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 3, 2020



また、テドロス事務局長は、35カ国において3500人以上の患者を対象とした試験でヒドロキシクロロキンの試験を行う予定であると語っています。