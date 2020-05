Epic Gamesが1億円超の報奨金を用意して「アカウントハックはデマ」と主張、実際にデマだったのか？

Epic Games傘下のグループビデオチャットアプリ「Houseparty」が、「『Housepartyのアカウントがハッキングされている』という噂がTwitter上で組織的に拡散されている」として、その証拠を提供した人に100万ドル(約1億1000万円)を与えると発表しました。しかし、ブロガーのザック・エドワーズ氏は、「Epic Gamesのパスワード復旧フォームには技術的欠陥が存在しており、フィッシング詐欺を目的としたサブドメインサイトによってアカウントがハッキングされている」と指摘。Housepartyの主張を一蹴しています。



Epic Games Ignored Epic Subdomain Takeover on their Authentication Domain, Promoted $1 Million Bounty to Address User Complaints

https://medium.com/@thezedwards/epic-games-ignored-epic-subdomain-takeover-on-their-authentication-domain-promoted-1-million-b4d809039b0e



2020年3月末頃、Twitter上で「Housepartyのアプリをダウンロードしたところ、Spotify、PayPal、銀行口座などがハッキングされた」という噂が広がりました。この噂について、Housepartyは「証拠が存在しない」と否定。「何らかの組織がこの種の噂を拡散することに資金を投じている」と主張して、この噂を主導する組織に関する情報を提供した人に100万ドルの報奨金を与えると発表しました。



We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to [email protected]