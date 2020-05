コンピューターのメモリ管理を担う「仮想記憶」の仕組みとは？

コンピューターを選ぶとき、「 RAM は多い方がいい」という意見を耳にしたことがあるかもしれません。RAMはコンピューターの 主記憶装置 として使用され、CPUが直接アクセスする高速なメモリです。そのRAMを扱う上で重要な仕組みである「 仮想記憶 」について、数学やIT、金融などを扱うブログ「 Internal Pointers 」が解説しています。 An introduction to virtual memory - Internal Pointers https://www.internalpointers.com/post/introduction-virtual-memory 現代のコンピューターは、記憶媒体として主記憶であるRAMと補助記憶装置であるHDDやSSDを備えているのが一般的です。データを大量に保存する場所としてはHDDやSSDが適していますが、CPUが直接アクセスするには読み書き速度が遅すぎるという欠点があります。そうしたCPUと補助記憶装置間のデータのやりとりを仲介し、速度差を解決してくれる高速なメモリがRAMです。 RAMはメモリアドレスと呼ばれる単位でプログラムやデータを保持しており、それぞれのメモリアドレスには番号が与えられています。プログラムやデータが保存されているメモリアドレスの範囲はアドレス空間と呼ばれ、CPUはメモリアドレスを頼りにプログラムやデータを読み書きすると説明されています。

2020年05月11日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

