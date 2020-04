【訃報】「時をかける少女」「転校生」などを手がけた映画監督・大林宣彦さん死去

・関連記事

【訃報】志村けんさん死去、新型コロナウイルス感染症のため - GIGAZINE



【訃報】「サザエさん」のマスオさんや「それいけ!アンパンマン」ジャムおじさんを演じた増岡弘さん死去 - GIGAZINE



【訃報】「ルパン三世」石川五ェ門役などで知られる声優・井上真樹夫さん死去 - GIGAZINE



2020年04月11日 02時39分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.