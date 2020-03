世界中で1300万回以上再生された「コロナウイルスとは何か＆あなたは何をすべきか」を解説するムービー

・関連記事

新型コロナウイルスの感染拡大を「感染率」「1日に出会う人の数」「移動制限」などを変更しながら直感的に理解できるシミュレーターが登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策はとにかく「手洗い」に尽きるとWHOが様々な噂をメッタ斬り - GIGAZINE



なぜ新型コロナウイルス対策に「石けん」が最強なのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染者の傾向分析レポートが発表、若者の重症化例も予想以上に多いことが判明 - GIGAZINE



わずか10分で新型コロナウイルス感染症の検査が可能な「100円の検査キット」が登場 - GIGAZINE



2020年03月23日 20時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.