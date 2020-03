・関連記事

新型コロナウイルスの研究にPCの余ったコンピューティングパワーを使う取り組み - GIGAZINE



新型コロナウイルスの流行状況が一目でわかるマップ「BNO Noticias Coronavirus tracker」 - GIGAZINE



30億光年の彼方から届く「高速電波バースト」の観測データを機械学習で再分析したところ新たなバーストが見つかる - GIGAZINE



地球外生命体を分散コンピューティングで探す「SETI@home」プロジェクトが専用ソフトへのデータ送信を終了、21年の歴史に幕 - GIGAZINE



新型コロナウイルスで臨時休校中の子ども向けに無料で最先端の科学を楽しんで学べるコンテンツをまとめたサイトが公開中 - GIGAZINE

2020年03月23日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.