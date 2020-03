新型コロナウイルス感染拡大の中で「ドライブインシアター」は復権なるか

【詳細情報】 DRIVE IN THEATER 03 in KAWAGOE 3月20日(金祝)/21日(土)/22日(日) 『ゼイリブ』『トムとジェリー』ほか短編 16:00開場18:00開始21:30終了予定 大人1500円中高大生1000円小学生500円 強風・雨天時は中止 pic.twitter.com/Vy2d6W82WJ

9歳の息子とその友達をドライブインシアターへ連れて行ったというブレンナ・クーグルさんの場合、訪問の理由は「映画館には行けないけれど、なにか気を紛らわせるものが欲しい」と考えたからだったとのこと。クーグルさんがドライブインシアターを訪れたのは、約30年ぶりだったそうです。ビアンキ氏は、クーグルさんのように「家からちょっと離れたい」と考えている人にとって、ドライブインシアターが救いになると語っています。 このほかのドライブインでも、3月14日(土)・15日(日)はあまり天気が良くなかったにも関わらず、業績は好調だったとのこと。 一方で、「あらゆる映画館を閉鎖する」という命令が自治体から出たため、閉鎖を余儀なくされたドライブインシアターもあります。オクラホマ州タルサ市にある「アドミラル・ツイン・ドライブイン」の経営者であるブレイク・スミス氏は、タルサ市に対して映画館閉鎖について説明を求めているものの、閉鎖が免除とならない限り、命令通りにドライブインシアターを閉鎖する予定です。 また、新型コロナウイルス感染症対策は日々変化しているため、ドライブインシアターの「お目こぼし」が今後も続くのかどうかは不透明です。 ちなみに、日本では「ドライブインシアター大磯」が2010年10月に営業を終了したことで一度は消滅しましたが、2018年10月に熊本県阿蘇郡西原村に「Drive in Theater Aso」が誕生。日本唯一の常設ドライブインシアターとして営業しています。 日本唯一の常設ドライブインシアター/Drive in Theater Aso/ https://www.noroshi-nishihara.com/drive-in-theater-aso

2020年03月19日 23時00分00秒 in 映画, Posted by logc_nt

