ドライブインシアターに平日でも200台が集まる盛況

by Thomas Hawk 新型コロナウイルス対策として、国内外問わず、人が多く集まる施設は多くが営業自粛や営業停止となっています。そんな中、密閉空間・密集場所・密接場面の「3密」に当たらないものとしてドライブインシアターを訪れる人の数が増えており、いよいよ、平日の夜でも200台の車が集まるような状態になっていることが報告されています。 Social Distancing Is Bringing Drive-In Theaters Back to Life - Atlas Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/drive-in-theaters-adapt-to-coronavirus

