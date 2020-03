2020年03月04日 11時26分 生き物

猫が新型コロナウイルス対策でインドから中国に強制送還されるおそれ、動物保護団体は「殺されてしまう」と反対

by patti haskins



香港の飼い犬から新型コロナウイルスの弱陽性反応が検出されたことが取り沙汰されている中、中国と国境を接するインドで「猫が強制送還の対象」になる懸念が高まっています。これに対し、動物保護団体PETA Indiaは、「もし中国に送り返されれば猫は殺されてしまう」として、強制送還をしないよう求めました。



2020年2月に、インド有数の世界都市チェンナイの港で荷下ろしされたコンテナの中に、生きた猫が見つかりました。この猫は不正に密輸されたものであることから、規制当局がインド国内への持ち込みを認めなかったため、猫は当面の間チェンナイ港で飼われることになりました。



猫が見つかったのは中国から出航した船でしたが、船はインドに到着する前にシンガポールやスリランカなどを経由していたため、猫が中国から持ち出されたものなのかどうかは不明だとのこと。





この猫の行く末について、インドのニュースメディアIndia Todayは「チェンナイ検疫局は新型コロナウイルスの懸念の高まりを受けて、この猫を中国に送り返すことを検討しています」と報じました。この決定の背景には、「新型コロナウイルスの感染源は野生動物が売買されていた中国の武漢華南海鮮卸売市場である」と考えられていることや、香港で「新型コロナウイルスに感染した人の飼い犬から、ウイルスの弱陽性反応が検出された」ことなどへの懸念があると見られています。



新型コロナウイルスに感染した女性の飼い犬から、新型コロナウイルスの反応が検出された経緯などの詳細は以下の記事から読むことができます。



犬から新型コロナウイルスの弱陽性反応が検出される - GIGAZINE





新型コロナウイルス検査で犬から陽性反応が出たことについて、アメリカのテレビ局CNNは「ウイルスの検査で犬から陽性の反応が出ることはあり得ますが、これは犬がウイルスに感染したことを意味するわけではありません」と指摘。アメリカ獣医協会も、「これまでのところ、複数の国際保健機関が『新型コロナウイルスがペットや家畜に感染するリスクがあるとは考えていない』としています」と述べて、新型コロナウイルスが犬に感染したとの懸念を否定しました。



また、PETA Indiaは猫が見つかったのは船が出航してから20日後だったことから、「猫が水も餌もないコンテナの中で20日間も生存したというのは疑わしい」と述べて、猫が中国から持ち出されたものではない可能性が高いことを指摘。さらに、「新型コロナウイルスの流行の影響で、中国では動物虐待が相次いでおり、もし強制送還すれば猫は殺処分となってしまう可能性が高いと考えられます」と述べて、関係機関に対し処分の差止めを求めました。



PETA Indiaは同時に、「猫を引き取って適切な手順により予防接種と検査を行う準備がある」と申し出ており、これが実現すれば、猫は愛情を持って育ててくれる里親に引き渡される予定だとのことです。