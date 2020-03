2020年03月02日 14時00分 生き物

犬から新型コロナウイルスの弱陽性反応が検出される



新型コロナウイルスの感染者が飼っていた犬をウイルス検査したところ、体内で低レベルのウイルスが見つかったことを示す「弱陽性」反応が検出されました。



Hong Kong Says Pets of Coronavirus Patients Need to Be Quarantined - WSJ

https://www.wsj.com/articles/hong-kong-says-pets-of-coronavirus-patients-need-to-be-quarantined-11582888486



A dog in Hong Kong tests positive for the coronavirus, WHO confirms

https://www.cnbc.com/2020/02/28/a-dog-in-hong-kong-tests-positive-for-the-coronavirus-who-confirms.html





Containing Coronavirus In Hong Kong Comes At A Significant Cost : Goats and Soda : NPR

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/01/810392094/hong-kong-has-contained-coronavirus-so-far-but-at-a-significant-cost



弱陽性が確認された犬の飼い主は60歳の女性で、2020年2月12日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の症状が発生、その後の検査で陽性が確認されていました。香港の農林水産省にあたる漁農自然護理署(AFCD)がこの女性のペットの犬の鼻腔や口腔から採取された粘液を検査したところ、低レベルの新型コロナウイルスの存在を示す弱陽性反応が確認されました。



AFCDは問題の犬がCOVID-19の兆候を示していないことを指摘して、本当にCOVID-19に感染しているのか、単に汚染表面から鼻・口に取り込んだ新型コロナウイルスが検出されただけなのかは不明だと述べました。AFCDによると、問題の犬は検査結果が陰性になるまで動物隔離施設に隔離されるとのこと。





香港政府は、ペットを飼っている家庭で新型コロナウイルスの感染が確認された場合、飼い主だけでなくペットに対しても隔離措置を実行すると(PDFファイル)発表しています。AFCDはペットに対して実施される新型コロナウイルス検査などの施策を、イラスト付きの投稿で説明しています。





AFCDは犬や猫などのペットの新型コロナウイルス感染や、ペットから人への感染を示す証拠はないと述べており、東京都獣医師会も犬の感染が確認されたわけではないとして、「日本のペットにおける新型コロナウイルスの感染は、現時点において問題とならない」という見解を示しています。



香港での PCR 検査で、低いレベルの新型コロナウイルスが犬から検出された報道について

(PDFファイル)https://www.tvma.or.jp/public/items/20200228.pdf





WHOの緊急事態プログラムの技術主任を務めるMaria Van Kerkhove博士は、ジュネーブのWHO本部での記者会見で今回の顛末について発表し、「今回の結果に対する理解や現在行われている検査に対する理解、そして動物を保護するためにどうすれば良いのかに対する理解のため、研究を続ける予定です」と述べました。



香港は武漢が位置する湖北省に次ぐ感染者数を出している広東省に隣接していますが、香港で確認された感染者数は100人以下にとどまっているとアメリカの公共ラジオネットワークNPRは指摘。香港が新型コロナウイルスの拡大を防げているのは、中国本土へ向かう電車・バス・フェリーの運航停止による国境封鎖や学校閉鎖に加えて、感染が疑われる人物を迅速に隔離するという施策や、市民がマスクやサングラス、時にはプラスチックのレインコートで自身を保護するように心がけたことが理由だと報じました。