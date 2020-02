2020年02月26日 14時00分 生き物

中国が野生動物の取引と消費を禁止へ

新型コロナウイルスが野生動物を食べるという習慣から発生したという疑惑を受け、中国が野生動物の取引および消費の禁止を宣言しました。



China bans trade, consumption of wild animals due to coronavirus - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-china-health-wildlife/china-bans-trade-consumption-of-wild-animals-due-to-coronavirus-idUSKCN20J069



China bans human consumption and trade of wild animals | CTV News

https://www.ctvnews.ca/mobile/sci-tech/china-bans-human-consumption-and-trade-of-wild-animals-1.4824540



新型コロナウイルスの発生源と目されている湖北省武漢市内にある武漢華南海鮮卸売市場では、ヘビ・コアラ・クジャクなど多種多様な動物が食用として販売されていたことがわかっています。



中国の新型コロナウイルスの感染源となった生鮮市場では「コアラ・オオカミの子ども・クジャク・ラクダ」などが食用として売られていた - GIGAZINE





2002年から2003年にかけて流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因となったSARSコロナウイルスもジャコウネコが感染源だと考えられており、「野生動物を食べる」という食習慣が今回の新型コロナウイルスを生み出したという説が科学界でも唱えられています。



このような意見を受けて、中国当局は2020年1月26日、野生動物の取引を禁止する命令を発しました。



新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中国全土で野生動物の取引が禁止に - GIGAZINE





この命令は発令後即有効とされましたが、国家的な流行が収まるまで継続されるという「一時的な禁止措置」でした。しかし、2020年2月26日、中国の全国人民代表大会の常務委員会が「野生動物の違法取引を禁止して、野生動物を食用として過剰消費するという悪習を廃し、人々の生命と健康を効率的に保護する」という提案を承認。これまでの一時的な禁止措置を包括的な禁止に切り替えました。



この禁止措置によって、野生動物の違法取引と消費は、食用目的の野生動物の狩猟・取引・輸送と同様に厳罰対象とされます。また、科学研究・医療実験・展示などに野生動物を用いる場合には、厳格な審査や承認、検疫検査が必要になります。





全国人民代表大会の広報官のZhang Tiewei氏は「野生動物の消費や、その消費が公衆衛生問題に与える影響に関する人々の関心は高まっています」「現在は新型コロナウイルスを予防・管理のための瀬戸際といえる状況で、今回の決定は緊急かつ必要なものでした」と述べました。



厚生労働省の2020年2月25日付けの発表によると、中国で新型コロナウイルス感染者総数は7万7658人、死亡者数は2663人。日本国内での感染者数は139人、うち死亡者は1人です。



新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年2月25日版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09747.html