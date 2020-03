2020年03月31日 11時00分 生き物

「ネコが新型コロナウイルスに感染した」というニュースに慌てるのはまだ早いとの指摘



2020年3月27日、ベルギー当局は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症した飼い主から、飼いネコに新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が感染した事例を確認した」と発表しました。ペットを飼っている人にとっては気になるニュースであるものの、ケンブリッジ大学でウイルス免疫学および獣医外科を研究するサラ・キャディー氏は、ヒトからネコへの感染を恐れるにはまだ早いと指摘しています。



世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症について、「ヒトからペットなどの動物へ感染してしまうのではないか?」との懸念を持つ人は少なくありません。実際に、2020年3月には香港で「新型コロナウイルス感染症の患者が飼っているイヌから、低レベルの新型コロナウイルスの存在を示す弱陽性反応が確認された」との報告が上がっています。



ベルギー当局の報告では、北イタリアへの旅行から戻った後に新型コロナウイルス感染症を発症した女性の飼いネコが、下痢や嘔吐、呼吸困難などの症状を示したとのこと。症状が新型コロナウイルス感染症と類似していたことから、飼い主はネコの吐しゃ物や糞便のサンプルをリエージュ大学の獣医学部に送付しました。そして、獣医学部の研究チームがサンプルを分析した結果、サンプルからは高濃度の新型コロナウイルスが検出されたそうです。



ベルギーのウイルス学者であるSteven Van Gucht氏は、新型コロナウイルスの感染に関わるヒトの呼吸器細胞の受容体タンパク質と、ネコの呼吸器細胞にある受容体タンパク質が類似していると指摘。2003年に流行したSARSコロナウイルスがネコやフェレットにも感染した事例があるともコメントした一方で、「ネコがウイルスの感染拡大において重要な役割を果たすとは考えていません」と述べています。なお、ネコは発症から9日後に回復したとのこと。





一連の報道はペットを飼う人々にとって気になるニュースですが、キャディー氏は新型コロナウイルス感染症がネコに広がる危険性について心配するにはまだ早いと主張しています。「多くの人々が、ネコから検出されたウイルスが本当に新型コロナウイルスだったのか、それともネコに固有な別のコロナウイルスなのかを尋ねています」とキャディー氏は述べ、サンプルから発見されたウイルスが本当に新型コロナウイルスだったのかどうかという点についても調査が必要だと指摘。



また、新型コロナウイルスのテストが正しく行われた場合でも、サンプルから検出されるのは新型コロナウイルスのゲノムのみです。そのため、発見されたウイルスがネコの体内に侵入して複製されたものだったのか、それともネコがウイルスに汚染されたエサなどを食べたため、既に感染性を失ったウイルスが単に腸を通過しただけだったのか判断できないとのこと。この点を確かめるには、サンプルから発見された新型コロナウイルスの量などの、さらに詳細なデータが必要だそうです。



今回のケースは呼吸困難などの呼吸器系の症状がネコに現れたため、「ネコにも新型コロナウイルス感染症が伝染するのではないか」との不安をあおりました。しかしキャディー氏は、「全ての獣医が知っている通り、ネコはさまざまな理由で呼吸困難の症状を起こすことがあります」と指摘しており、呼吸器系の症状が出たからといって原因が新型コロナウイルス感染症とは限らないとのこと。さらに、動物の外注検査・診断サービスを行っているIDEXX Laboratoriesが3月13日の時点で「数千匹のネコやイヌを調査した結果、これまでにペットが新型コロナウイルスに感染した事例はない」と報告している点からも、ペットが新型コロナウイルスに感染する可能性は低いとキャディー氏は考えています。