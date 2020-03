何千匹もの魚の行動を自動追跡＆記録する「Tidal」を元Googleの秘密研究機関「X」が開発

Googleの兄弟企業であり秘密研究機関として知られる「 X 」が、何千という魚の個々の行動を自動で追跡・記録できる技術「 Tidal 」を開発しました。この技術は、これまで人が把握しづらかった「海面下で何が起こっているのか」の理解に役立つとみられています。 Introducing Tidal - X, the moonshot factory https://blog.x.company/introducing-tidal-1914257962c3 Alphabet's X launches Tidal to automatically track and log fish behavior | VentureBeat https://venturebeat.com/2020/03/02/alphabets-x-launches-tidal-to-automatically-track-and-log-fish-behavior/

2020年03月03日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

