電源がオフでもOSが起動していなくてもPCを遠隔操作できる「IPMI」を使ってみた

「Host is currently on」と表示され、サーバーの電源がオンになりました。他にも「電源オフ」や「再起動」といった操作が可能です。

「Host is currently off」と表示されており、サーバーの電源がオフになっていることがわかります。

・関連記事

電力源を2つにして停電などの障害に強いシステムを構築できる「ATS」を導入してみた - GIGAZINE



HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2019年版、故障率が最も高かったのは? - GIGAZINE



機械学習でGIGAZINEの関連記事を自動生成するサーバーを作ってみました - GIGAZINE



第3世代Threadripper最上位モデルの64コア/128スレッドCPU「AMD Ryzen Threadripper 3990X」が2020年に登場予定 - GIGAZINE

2020年02月16日 20時30分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.