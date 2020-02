電力源を2つにして停電などの障害に強いシステムを構築できる「ATS」を導入してみた

インターネットを支えるサーバーが集まっている データセンター には、 ルーター や ハブ など多数の機器が設置されています。そうした機器は通常、突然の停電や電源ケーブルの断線にも対応できるよう、電力系統が複数あり 冗長性 を持っていますが、中には電力系統が1つしかない機器も存在します。そうした機器でも電力源を冗長化できる「 ATS 」という機器が存在するので、障害に強いサーバーを構築するため、実際に使ってみました。 ◆ATSの選定 サーバーラックに収納できるATSの選定にあたり、候補が4つほどありました。 ラックATS、100V、20A、L5-20イン、(8) 5-15Rアウト | APC Japan https://www.apc.com/shop/jp/ja/products/-ATS-100V-20A-L5-20-8-5-15R-/P-AP4452J?isCurrentSite=true ラックトランスファースイッチ | Raritan https://www.raritan.com/jp/products/power/power-distribution/rack-transfer-switches NPS-8H20-ATS-1 ネットワークパワースイッチ+ ATS 120V 8 アウトレット | WTI https://www.wti.com/p-241-nps-8h20-ats-1-network-power-switch-pdu-ats-20a-120v-8nema-5-15.aspx PDU15M10AT - Metered ATS PDU Series - Product Details, Specs, Downloads | CyberPower https://www.cyberpowersystems.com/product/pdu/metered-ats/pdu15m10at/ 今回ATSを購入する際に重視するポイントは「故障時のリードタイムを考え、日本からの入手が容易」「電源ケーブルが日本でも使える」「低価格」の3つ。4つの候補を検討したところ、WTIとCyberPowerのATSは入手性に難があること、RaritanのATSは高性能であるものの価格が高いことがわかりました。APCのATSは日本からでも容易に入手でき、変換ケーブルを購入すれば日本でも使用可能で、Raritanの製品に比べれば低価格ということで、 APC AP4452J を e-TREND で購入することにしました。 e-TREND|APC AP4452J [Rack ATS 100V 20A L5-20 in (8) 5-15R out] https://www.e-trend.co.jp/items/1165868

2020年02月09日 15時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1n_yi

