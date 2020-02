2020年02月16日 21時00分 ハードウェア

10代のスポーツ少年もApple Watchにより命の危機から救われる



2020年に入ってからも「Apple Watchにより命の危機から救われた」という報告が複数にわたって挙がっています。そして新たに、「10代のスポーツ少年がApple Watchにより命の危機から救われた」と、アメリカ・オクラホマ州の現地メディアが報じました。



Apple Watchにより10代のスポーツ少年が命の危機から救われたと報じたのは、アメリカ・オクラホマ州の現地メディアであるKFOR.comです。Apple Watchにより命の危機から救われたのは、アメリカ・オクラホマ州ストラトフォードに暮らす10代の少年であるスカイラー・ジョスリンさん。ジョスリンさんはアメリカンフットボールや陸上競技、バスケットボールなど、スポーツ全般を愛するごく一般的な少年だそうです。



最初にジョスリンさんがApple Watchから通知を受けたのは2018年4月のこと。当時13歳の中学生だったジョスリンさんは授業中に、購入してまだ2週間しか経っていないApple Watchから「驚くべき通知」を受け取ったそうです。ジョスリンさんの母親であるリズさんによると、Apple Watchの通知画面には「190bpm」という異常に高い心拍数と共に、ジョスリンさんの身に異常が起きている可能性があると警告するテキストメッセージが表示されていたそうです。





リズさんは、ジョスリンさんから「ママ、何か問題があるみたいなんだけど。俺は何もしてないんだけど……。心臓に何か問題があると通知されているんだ」とテキストメッセージで告げられたそうで、パニックになりながらもすぐにジョスリンさんの通う中学校に駆け付けたと語っています。



ジョスリンさんはスポーツ選手として健康な日々を過ごしていたため、リズさんは「どうなってるの?!息子はスポーツ選手で健康なはずなのに!どうして息子の心拍数が上がるの?」とパニックになっていたとのこと。なお、リズさんはすぐにジョスリンさんを救急救命室へ連れて行ったそうですが、病院に到着する頃には心拍数は202bpmにまで上昇していたそうです。



その後、ジョスリンさんは心臓手術を受けたそうですが、手術を担当した心臓病専門医によると、手術前の夜中の時点で心拍数は280bpmにも達していたとのこと。なお、術後にジョスリンさんはOUチルドレンズ病院で「発作性上室頻拍」と診断されました。





発作性上室頻拍は心拍数を上昇させ、時間が経つにつれて心臓を弱める可能性がある病です。そのため、ジョスリンさんはカテーテルアブレーション治療を行ったそうで、手術には7時間半もの時間がかかったそうです。



術後にジョスリンさんは再びアメリカンフットボールをプレイできるまで体力を回復させています。ただし、アメリカンフットボールのコーチがジョスリンさんの経過をしっかりと見守っており、ジョスリンさん自身も毎日Apple Watchを腕に巻くことで、自身の心拍数に異常がないかを監視しているとのこと。



なお、ジョスリンさんは2020年の4月25日に、アメリカ心臓協会が主催のイベントの中で自身の体験について語る予定となっています。