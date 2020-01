過去作のポケモンもまとめて預けられる「Pokémon HOME(ポケモンHOME)」詳細まとめ、Nintendo Switchとスマホから無料もしくは年間1960円で利用可能

・関連記事

「ポケットモンスター ソード・シールド」で有料追加コンテンツの「鎧の孤島」&「冠の雪原」が発表、過去作のポケモン200種類追加&新たなキョダイマックスポケモンも続々 - GIGAZINE



「ポケットモンスター ソード・シールド」に登場する色違いポケモンには2種類存在することが判明、ただし出現確率は0.0015% - GIGAZINE



ポケットモンスター ソード・シールドには「登場しないポケモン」をゲームデータのハッキングで復元する試み - GIGAZINE



批判にさらされるポケモンに感謝を伝えるムーブメントが世界規模で拡大中 - GIGAZINE



初代ポケモンの初期デザイン案が公開、コダックの進化形「ズダック」の姿も - GIGAZINE



「ポケットモンスター 金・銀」の体験版データがリークされ製品版には登場しなかったポケモンの初期デザインが多数見つかる - GIGAZINE



ポケットモンスターがどうやって作られているのかが垣間見えるデザイン・アイデアスケッチなどの貴重な資料&インタビューが聞けるムービーが公開中 - GIGAZINE



2020年01月29日 10時03分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.