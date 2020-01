2020年01月27日 10時54分 メモ

【訃報】NBAでMVP4回のレジェンド選手コービー・ブライアントがヘリコプター事故で死去

by Alexandra Walt



現役時代をNBAのロサンゼルス・レイカーズ一筋で過ごし、キャリア通算でNBAチャンピオン5回、シーズンMVP1回、ファイナルMVP2回、18年連続オールスターゲーム選出および歴代最多のオールスターMVP4回などの輝かしいキャリアを築き、2016-2017シーズンをもって現役を引退したNBAの元スター選手であるコービー・ブライアントさんがヘリコプター事故に巻き込まれ死亡しました。41歳でした。



20年間のキャリアをロサンゼルス・レイカーズ一筋で過ごしたコービー・ブライアントさんが、搭乗していたヘリコプターの墜落事故に巻き込まれ、死亡したと報じられています。事故が起きたのは現地時間で2020年1月26日(日)の9時47分頃、事故現場はカリフォルニア州ロサンゼルスのカラバサスです。ヘリコプターにはブライアントさんの次女ジアンナさん(13歳)も搭乗していたことが確認されています。





ロサンゼルス郡消防署で署長を務めるダリル・オスビー氏は、ヘリコプター墜落の通報を受けて消防車を現場へ派遣したところ、「到着時にはヘリコプターの周辺、4分の1エーカー(約1000平方メートル)ほどが火事になっていた」と語っています。なお、通報を受けて現場へ駆けつけたのは消防士・救急隊員・保安官代理などの56名です。



ロサンゼルス郡保安官のアレックス・ビジャヌエバ氏は、事故を起こしたヘリコプターには8人の乗客とパイロットの9人が搭乗していたと語っており、すべての近親者に通知されるまでは氏名は非公開となると述べています。なお、オスビー氏はヘリコプターの乗客9人全員が死亡したと記者会見で述べました。



墜落現場の様子を収めた映像がYouTube上で公開されており、バラバラに砕け散ったヘリコプターの様子が確認できます。



Kobe Bryant, daughter Gianna among 9 dead in helicopter crash in Calabasas - YouTube





ブライアントさんの訃報を受け、2020年1月26日に開催されたデンバー・ナゲッツ対ヒューストン・ロケッツの試合前には、同氏へ黙とうがささげられています。



The Rockets & Nuggets hold a moment of silence for Kobe Bryant. pic.twitter.com/5LV9ddyi42 — NBA TV (@NBATV) 2020年1月26日



会場全体の様子を含むロング版は以下。



Rockets and Nuggets hold a moment of silence to mourn Kobe Bryant's death before their game today. pic.twitter.com/IBVLABgaDN — Bleacher Report (@BleacherReport) 2020年1月26日



また、ブライアントさんの訃報を受けてロサンゼルスの街に設置された記念碑の周りでは、涙を流すファンの姿も。



People are gathering around a makeshift memorial in Los Angeles for Kobe Bryant, the retired LA Lakers star who died in a helicopter crash on Sunday.



Follow live updates from this developing story: https://t.co/dUzjBKo1TI pic.twitter.com/DhYwSSfmtO — The New York Times (@nytimes) 2020年1月26日



スポーツ専門チャンネルのESPNは、「親愛なるコービーへ」という言葉を添えて1本のムービーをツイート。ムービーの中では、NBA選手やスタッフたちがブライアントさんへの感謝を語っており、ツイートは投稿から瞬く間に拡散され、記事作成時点で8万8000件超のリツイート、23万件超のいいねを集めています。



Dear Kobe: pic.twitter.com/Vy3o4nmAi2 — ESPN (@espn) 2020年1月26日



世代は異なるものの、ブライアントさんと同じロサンゼルス・レイカーズの選手だったマジック・ジョンソンさんは、「コービーはユース年代・大学リーグ・NBA・WNBAといったすべてのバスケットボール選手の手本となる人物で、彼の知識・時間・才能を分け与えてくれました。言葉では彼がバスケットボール界に与えた影響を表すことができません。世界中のバスケットボールファン、特にロサンゼルス市民は彼を恋しく思うでしょう」とツイート。



He gave his knowledge, time, and talent to tutor so many at the youth level, collegiate level, & NBA & WNBA players. Words can’t express the impact that he had on the game of basketball. I know basketball fans all over the world will miss him, especially the City of Los Angeles. pic.twitter.com/ZoB3Uwbvzk — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 2020年1月26日



NBAで活躍する日本の渡邊雄太選手も訃報に驚きを隠せなかった模様。



嘘でしょ… コービー — Yuta Watanabe 渡邊 雄太 (@wacchi1013) 2020年1月26日



さらにはあのドナルド・トランプ大統領も、「報道によると、カリフォルニア州で起きたヘリコプターの墜落事故で、バスケットボール界の偉大なコービー・ブライアントと他3名が死亡したらしい。なんてひどいニュースだ!」とツイートしています。



Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月26日



グラミー賞授賞式の中で自身の歌を披露したシンガーソングライターのLizzoが、歌唱中に「今夜はコービーのために」とつぶやいたことも話題に。



Lizzo: Tonight is for Kobe.



pic.twitter.com/E8gqBadEEi — Keith Boykin (@keithboykin) 2020年1月27日



訃報を受け、世界中のインターネットユーザーが思い思いの言葉をブライアントさんに送っており、#RIPMambaや#RIPKobeといったハッシュタグでそれらをチェックすることが可能。Twitterのトレンドでもブライアントさんの愛称である「Black Mamba(ブラックマンバ)」関連ワードが軒並みトレンド入りしており、その影響力のすさまじさを感じられます。



なお、2012年にツイートされた「コービーはヘリコプターの墜落事故で死ぬ」というつぶやきが発見されており、まるで予言のようだということで不気味がられながらも、記事作成時点で13万件超のリツイートと23万件超のいいねを集めています。



Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) 2012年11月13日