佐藤琢磨選手が世界3大レース「インディ500」2度目の勝利、複数回勝利は歴代20人目

世界三大カーレースの1つに数えられる「インディアナポリス500(インディ500)」で、佐藤琢磨選手が勝利しました。佐藤選手は2017年に日本人ドライバーとして初めてインディ500を勝利しており、歴代20人目のインディ500複数回勝利ドライバーとなりました。



Sato Earns Second Indianapolis 500 presented by Gainbridge Victory

https://www.indycar.com/News/2020/08/08-23-Indy-500-Spoiler-Alert





The sweet taste of victory for @TakumaSatoRacer ! #Indy500 | #WinnersDrinkMilk pic.twitter.com/1A48pXKN3l



「インディ500」は1911年から開催されている歴史あるレースで、1周2.5マイル(約4km)のインディアナポリス・モーター・スピードウェイを200周します。F1世界選手権の1レースになっていたことがあり、1996年からはインディカー・シリーズを構成するレースとなっていますが、その中でも特に注目度の高いレースです。





佐藤選手は2010年からインディカー・シリーズに参戦しており、2017年のインディ500を含めて5勝しています。



2020年のレースで、佐藤選手は先頭集団に食い込む走りを見せ、158周目にスコット・ディクソン選手を抜いて首位に立ちます。







その後、一度は首位を譲るものの、再び首位を奪い返し、勝利を収めました。



以下は勝った佐藤選手の喜びの声。





@TakumaSatoRacer won the INDY 500.



For the second time!!



???? @panasonic @_PeopleReady @HondaRacing_HPD pic.twitter.com/znbao5qIFu