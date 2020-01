AppleはiPhoneユーザーが位置情報追跡を完全に遮断できる機能をテスト中

by Daniel Romero



AppleがiPhoneやiPod touch向けのOSである「iOS」で、位置情報の追跡を完全に遮断する機能をテスト中であることが明らかになりました。



2019年12月、セキュリティブログのKrebs on Securityが、iPhone 11では位置情報サービスをオフにしても位置情報が共有されてしまう脆弱性の存在を報じました。Krebs on Securityによると、2019年に登場したiPhone 11/11 Pro/11 Pro Maxという3モデルでは、「設定」→「プライバシー」→「位置情報サービス」から各アプリの位置情報サービス利用をオフにしても、位置情報共有を完全にオフにすることはできないとのこと。



当初は位置情報サービスを利用中であることを示す矢印アイコン(位置情報サービスインジケーター)が表示され続けるバグが発生しているのではと考えられていたのですが、実際のところは超広帯域無線(UWB)の影響であることが判明しています。





2019年に登場したiPhone 11シリーズには、UWB技術を駆使したU1チップが搭載されており、このチップのおかげで近くに存在する端末同士の正確な位置情報が追跡できるようになっています。正確な位置情報が追跡できるようになったことで、iPhone 11シリーズではAirDropや「Find My」機能といった位置情報を用いる機能が従来よりも強化されているのですが、その影響で個別のアプリで位置情報サービスをオフにしても、位置情報が共有されてしまうという脆弱性が生まれてしまっていたというわけ。ただし、Appleは「位置情報の共有は端末上でのみ行われているものであるため、ここからデータが漏洩する可能性が低い」と説明していました。



それでもAppleはこの問題を修正することに決めたようで、iOSで位置情報サービスを完全に遮断する機能を実装しようと計画していることが、iOS 13.3.1のベータ版の中から明らかになっています。ジャーナリストのランドン・ブッチ氏は自身のTwitterアカウント上で、iOS 13.3.1のベータ版の中でUWBをオフにする機能を発見しています。



So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV