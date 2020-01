空港に設置されたモニターをハイジャックしてゲームをプレイし始める旅行者が登場

Man hijacks Portland airport monitor to play video games, until PDX officials declare ‘game over’ - oregonlive.com https://www.oregonlive.com/trending/2020/01/man-hijacks-portland-airport-monitor-to-play-video-games-until-pdx-officials-declare-game-over.html ポートランド国際空港の広報担当者であるカマ・シモンズ氏によると、2020年1月16日(木)の朝4時30分頃に、同空港を使用していた旅行者が「空港に設置された地図を表示するためのモニター」で、PlayStation 4(PS4)をプレイし始めました。この旅行者は、モニターに直接PS4を接続してゲームをプレイしていたとのこと。 ポートランド国際空港に設置されたモニターでPS4をプレイしている男性の様子を撮影した写真が以下のもの。

2020年01月18日 18時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

