Appleに採用されていたかもしれない歴史に埋もれた不遇のOS「BeOS」とは？

・関連記事

iPhoneでWindows 95を起動させた衝撃のムービーが登場、Windows XPの起動にも挑戦 - GIGAZINE



あのWindows98がブラウザで動かせる「Windows 98 - Virtual x86」 - GIGAZINE



MacOS 7をブラウザでエミュレーションしてるっぽいサイト - GIGAZINE



自分の好きな機能のパーツを組み合わせてスマホを作るGoogleの「Project Ara」が開発中断 - GIGAZINE



サムスンが「Tizen」OS搭載スマートフォンの開発中止を発表 - GIGAZINE





2020年01月14日 07時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.