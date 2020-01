温度の変化で人間の顔の輪郭に変化する形状変化素材をMITの研究者が発明

元々は真っ平らな平面でありながら、周辺温度の変化によって徐々に人間の顔の輪郭と同じ形に変化していく、という特殊な格子構造をマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が発明しました。 Shape-shifting structured lattices via multimaterial 4D printing | PNAS https://www.pnas.org/content/116/42/20856.short MIT scientists made a shape-shifting material that morphs into a human face | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2020/01/just-change-the-temperature-to-make-this-material-transform-into-a-human-face/ 3Dプリントの次に来る技術として期待されているのが、「 4Dマテリアル (四次元素材)」です。4Dマテリアルは3Dプリントのようにコンピューターの制御のもと、素材を連続して層状に出力するわけですが、違いとしては「出力した素材が時間や温度と共に形状を変化させる」という特徴を持ちます。MITの研究者は、4Dマテリアルとしてこれまで作成されてきたものよりもはるかに複雑な「人間の顔の輪郭」を記憶したものを作成し、 米国科学アカデミー紀要 でその成果を発表しています。 MITの研究者であるWim van Rees氏は、薄い平らなシートを周辺温度の変化と共に「球体」「ドーム状」「人間の顔の輪郭」といった形状に変化させることに成功しています。

