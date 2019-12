Stack Overflowに高校時代から10年間書き込みを続けたエンジニアが学んだ15のこと

by sasint ◆04:正しい答えが自分にとって好ましいものではないかもしれない Stack Overflowには質問や回答に対し 信用度 の投票が行われる評価制度がありますが、「これは仕様上不可能です」といった回答や「これは修正する必要があるバグです」といった回答は、質問者の求めていた問題の解決には至らないがゆえに、正しい答えであったとしてもマイナスの評価がつく場合があるとのこと。しかし、コミュニティ全体としては客観的な投票が行われているとBiernerさんは感じているそうです。 ◆05:多くの疑問は質問する前に解決する Biernerさん自身は自分の仕事が複雑かつ専門的であり、Stack Overflowで回答を得られるようなシンプルで誰かの手助けとなるような質問を作ることが難しかったため、Stack Overflowでほとんど質問をしなかったそうです。新しい言語やフレームワークを用いる際はごくまれに質問することもありましたが、ほとんどの場合過去に同じ質問があり、それを調べるだけだったと語られています。 ◆06:質問を観察すると自分の開発物についての気づきがある Biernerさんは VS Code の開発に従事していますが、Stack OverflowでVS Codeに関する質問を観察していると、実際に自分の書いたコードがどのように使われているのかを知ることができると語っています。ただ単に質問に回答するだけでなく、なぜ質問者がその問題にぶつかったのかを理解しようとすることで、自分の開発物の改善につながるとのこと。

2019年12月31日 22時15分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1n_yi

