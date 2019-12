中国の音楽シーンを席巻している新ジャンル「神曲」とは？

・関連記事

未経験でも作曲したい!というDTM初心者におすすめの実践教育サイト「Learning Music」 - GIGAZINE



AIで作曲できる電子キーボード「AWS DeepComposer」がAmazonから登場 - GIGAZINE



ゲームに欠かせないBGMを作るゲーム音楽作曲家とは一体どんな仕事なのか? - GIGAZINE



ニューラルネットワークを利用して音楽を作曲する試み - GIGAZINE



信じがたい数の「偉大な作曲家」が飲んだくれだった - GIGAZINE

2019年12月31日 22時00分00秒 in 動画, アート, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.