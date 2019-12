「天才」と語り継がれるクリエイターたちは常に素晴らしい結果を残し続けていたのか？

by Jo Szczepanska 実用的な白熱電球や蓄音機を発明したエジソンや悲劇「ハムレット」を残したシェイクスピアなど、「天才」と評価されているクリエイターたちは後世まで語り継がれる素晴らしい功績ばかり残していると思われがちですが、そんな天才も成功ばかりではなく、実は多くの失敗も経験しているとカリフォルニア大学デービス校教授の Dean Keith Simonton 氏は指摘しています。 Why Creativity Is a Numbers Game - Scientific American Blog Network https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/why-creativity-is-a-numbers-game/ Simonton氏によると、イノベーションにつながるようなアイデアは試行錯誤を積み重ねるうちに少しずつ進歩していくものであり、新しいアイデアが役に立つものである保証はないとのこと。クリエイティブな成功を収めるためには、複数のプロジェクトやアイデアに没頭する必要があるとともに、高い生産性を発揮し、大量のアイデアや作品を生み出す必要があると述べています。

2019年12月28日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1n_yi

