2026年07月29日 21時00分 サイエンス

「パートナーがスマホに夢中だ」と感じている女性は性生活にストレスを覚えやすいとの研究結果



「恋人や結婚相手がスマートフォンばかりいじっていて、話しかけてもまともに相手をしてくれない」という不満を聞いたことがある人も多いはず。新たな研究では、パートナーがスマートフォンに依存していると感じている女性は、家庭での満足度や性生活に関するストレスが大きいとの結果が示されました。



The Relationship Between Partner Phubbing, Sexual Stress, and Family Peace in Women: From Household Climate to the Bedroom: Journal of Sex & Marital Therapy: Vol 52 , No 3 - Get Access

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0092623X.2026.2636271



Researchers link phubbing to higher sexual distress in women

https://www.psypost.org/how-partner-smartphone-distractions-erode-household-harmony/



近年は家族や恋人と一緒にいる時もスマートフォンを見てばかりいる人が増えており、スマートフォンに気を取られて対人コミュニケーションをおろそかにすることはファビングともいわれます。スマートフォンによって対面でのコミュニケーションが軽視されたパートナーは、相手から拒絶・軽視されているという感覚を抱き、感情的な親密さが損なわれて人間関係にひびが入ることがあります。



トルコにあるガジアンテプ・イスラム科学技術大学の研究者であるブルク・チャク・ドネル氏らの研究チームは、家父長制的な価値観が強くセクシュアリティがタブー視されることが多いトルコの人々を対象に、スマートフォンに夢中になることの影響を調査しました。



研究チームはデータ収集のため、地元の家族保健センターを通じて343人の被験者を募集し、対面インタビューによる調査を実施しました。被験者は20～66歳の女性であり、一連の調査では「被験者およびパートナー(夫)がどれほどスマートフォンに依存していると思うか」「家庭内の全体的な満足度や苦痛について」「女性の性生活に関する不満や不安、罪悪感といった否定的感情や性的苦痛」について質問したとのこと。





データを分析したところ、夫のスクリーンタイムと人間関係の摩擦に一貫した関連性があることが判明。夫がスマートフォンに夢中になっている度合いが高いと報告した女性は、家庭生活全般に対する満足度が著しく低く、スマートフォンによる注意散漫が増加するにつれて家庭内でのストレスも高まりました。



この影響は夫婦の性的関係にも及んでおり、夫のスマートフォン依存度が高まるほど妻の性的なストレスレベルも高くなることが示されました。研究チームが統計データをモデル化したところ、パートナーのスマートフォン依存度と家庭全体の平和度が、女性の性的なストレスレベルの変動の31.3％を占めていたと報告されています。





今回の研究でみられたパターンは、愛着理論をはじめとするいくつかの心理学的フレームワークと一致しています。愛着理論によれば、人は恋愛関係において安心感を得るために、パートナーとの相互的な支えと感情的な承認を必要とします。パートナーがスマートフォンに依存していると、感情的な距離が遠くなったと感じられ、恋愛関係への帰属意識や安心感が損なわれるというわけです。



研究チームが教育水準や経済状況といった人口統計学的要因に着目したところ、高学歴の女性はパートナーのスマートフォン使用習慣により敏感な傾向がみられました。また、世帯収入が支出を上回っており経済的に安定している場合、パートナーのスマートフォン依存に対する認識や性的ストレスのレベルは低くなり、経済的安定が家庭内の安定に寄与する可能性があります。



一方、慢性疾患を抱える女性は調査対象者の中でより深刻な課題に直面しており、パートナーのスマートフォン依存に対する認識が強く、満足度の低下や性的ストレスの増加も大きかったとのこと。研究チームは、慢性疾患患者はより手厚い精神的サポートを必要とするため、パートナーがスマートフォンに依存することへのストレスが大きいのではないかと推測しています。





なお、今回の研究は被験者の心理的な変化を追跡するものではないため、「スマートフォンの使い過ぎが人間関係を悪化させる」という因果関係は証明できません。また、データは被験者の自己申告に基づいたものである点や、被験者がトルコの一部地域に住む女性に限定されているといった点にも注意が必要です。



それでも心理学系メディアのPsyPostは、「この調査結果は、現代の恋愛関係を築く人々にとって実用的な示唆を与えてくれます。スマートフォンを置いて相手に全神経を集中させるという単純な行為は、人間関係を維持するための基本的な形となり得るのです」と述べました。

