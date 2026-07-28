2026年07月28日 13時00分 AI

Microsoftがセキュリティ特化AI「MAI-Cyber-1-Flash」を発表、GPT-5.4と組み合わせてClaude Mythos 5超えのセキュリティ能力を低コストで発揮



MicrosoftがAIセキュリティシステム「MDASH」に、セキュリティ用AIモデル「MAI-Cyber-1-Flash」を組み込んだことを発表しました。これにより、主要モデルと比べて半分のコストで世界トップクラスのパフォーマンスが発揮できるとのことです。



Introducing MAI-Cyber-1-Flash inside MDASH | Microsoft AI

https://microsoft.ai/news/introducing-mai-cyber-1-flash-inside-mdash/





「MDASH」はMicrosoftが2026年5月に発表した、エージェント型の脆弱性発見・修復システムです。複数のAIモデルを利用して、悪用される可能性があるバグをスキャンする仕組みだと説明されています。



MicrosoftがAIセキュリティシステム「MDASH」を構築、Windowsの脆弱性検知に活用 - GIGAZINE





Microsoftは、目覚ましいAIの進歩に伴ってサイバー脅威も強化されていて、もはや「ときおりスキャンを行って、いずれパッチを当てる」というセキュリティモデルは時代遅れになっていると指摘。AIの真の恩恵を引き出すために、世界中で稼働するソフトウェアの堅牢性を高めるのに役立つ、卓越したモデルの構築が必要であると考え、MAI-Cyber-1-Flashを開発したと説明しています。



MAI-Cyber-1-Flashは複雑なコードベース内の発見が困難な脆弱性を特定するために作られていて、MDASHに深く統合され、地上最大規模のセキュリティ環境で堅牢性が実証されているとのこと。



大規模なコードベースを分析してコード内の脆弱性を発見するシステムの推論能力を評価する業界標準ベンチマーク・CyberGymの結果が以下。MAI-Cyber-1-FlashとGPT-5.4を組み合わせることで「Gemini 3.5 Flash Cyber」「GPT-5.5 Cyber」「GPT-5.6 Sol」「Claude Mythos 5」を上回りました。





Microsoftによると、セキュリティは常時稼働が求められるミッションで、膨大な攻撃が押し寄せてくるため、防御側にとってはトークンコストが最大の障壁になっているとのこと。



MAI-Cyber-1-Flashは全タスクの最大90％を効率的に処理するよう設計されているので、本当に必要となる極めて難しい10％のタスクに対してMDASHはモデル群の中で最大かつ最もコストのかかるモデル(この場合はGPT-5.4)を活用できるようになります。





MAI-Cyber-1-Flashを搭載したMDASHの統合システムはCyberGymで96％のスコアを達成している上に、コストはこれまでのMDASHの最善構成(GPT-5.4＋5.4mini＋5.3codex)と比較したとき50％に削減できるとのこと。



なお、ソフトウェアの脆弱性に対してAIによる修正はもはやワークフローの重要要素となっている一方で、担当者の担うべき業務はまだ多く残されていることから、MDASH内の様々なセキュリティワークフローに対応するエージェントチームを提供し、新たな脅威ベクトルの継続監視・パッチ適用・封じ込めを行ってくれるエージェント型セキュリティシステム「Perception」もリリースされています。



Perceptionは今後、ソフトウェア脆弱性対応だけでなく、さらに多くのセキュリティワークフローでMAI-Cyber-1-Flashを活用する予定だとのことです。

